Половина опитаних вважає, що мовні квоти позитивно вплинули на українську музику

Половина українців позитивно оцінює зміни української музичної індустрії внаслідок впровадження квот на україномовну музику.

Такі дані наведені в результатах соціологічного дослідження «Сприйняття українцями телерадіоефіру: результати дослідження громадської думки», проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та презентованого в Укрінформі.

"Половина опитаних українців позитивно оцінюють зміни української музичної індустрії внаслідок впровадження квот на україномовну музику. Третина з них вважає, що головним наслідком є поява молодих вітчизняних авторів і виконавців", - йдеться в дослідженні.

Член Нацради Сергій Костинський конкретизував, що 22% респондентів зазначили, що завдяки квотам з'явилися нові музичні проєкти і україномовні пісні європейського рівня, а 17% вважають, що квоти стимулюють розвиток шоу-бізнесу в Україні.

“Лише 15% опитаних вважають, що квотування не має стимулюючих наслідків, а 35% опитаних не змогли визначитися з оцінкою”, - додав він.

Дослідницький проєкт «Сприйняття українцями телерадіоефіру: результати дослідження громадської думки» є частиною всеукраїнського соціологічного опитування «Думки та погляди населення України: травень 2019 (омнібус)», що проводилося Київським міжнародним інститутом соціології протягом травня-червня 2019 року. Загалом було опитано 2021 респондента у 110-ти населених пунктах за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

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