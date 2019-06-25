Половина опитаних вважає, що мовні квоти позитивно вплинули на українську музику

Половина опитаних вважає, що мовні квоти позитивно вплинули на українську музику

Укрінформ
Половина українців позитивно оцінює зміни української музичної індустрії внаслідок впровадження квот на україномовну музику.

Такі дані наведені в результатах соціологічного дослідження «Сприйняття українцями телерадіоефіру: результати дослідження громадської думки», проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та презентованого в Укрінформі.

"Половина опитаних українців позитивно оцінюють зміни української музичної індустрії внаслідок впровадження квот на україномовну музику. Третина з них вважає, що головним наслідком є поява молодих вітчизняних авторів і виконавців", - йдеться в дослідженні.

Член Нацради Сергій Костинський конкретизував, що 22% респондентів зазначили, що завдяки квотам з'явилися нові музичні проєкти і україномовні пісні європейського рівня, а 17% вважають, що квоти стимулюють розвиток шоу-бізнесу в Україні.

“Лише 15% опитаних вважають, що квотування не має стимулюючих наслідків, а 35% опитаних не змогли визначитися з оцінкою”, - додав він.

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Дослідницький проєкт «Сприйняття українцями телерадіоефіру: результати дослідження громадської думки» є частиною всеукраїнського соціологічного опитування «Думки та погляди населення України: травень 2019 (омнібус)», що проводилося Київським міжнародним інститутом соціології протягом травня-червня 2019 року. Загалом було опитано 2021 респондента у 110-ти населених пунктах за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Фото: pixabay

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