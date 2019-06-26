26 червня: народний календар і астровісник

Сьогодні Килини; хто набридатиме, а хто потерпатиме, куди варто вступати і тримаймо удар

Цього дня Церква згадує святу мученицю Акилину, або, як її називали українці – Килину. Акилина жила в ІІІ столітті за часів правління імператора Діоклетіана й була християнкою. Вона намагалася проповідувати Христову віру, навертаючи до неї своїх подруг. Утім її схопили, й після жорстоких тортур стратили. Акилина була ще зовсім дівчинкою – їй ледве виповнилося 12 років.

До цього дня годилося посіяти всі зернові, навіть просо і гречку, бо «Килини – останні посіви». На Килини заборонялося пити молоко – вважалося, що воно ставало шкідливим (казали: «молоко від скаженої корівки»). Це й не диво — тривав Петрів піст, вживати скоромну їжу було заборонено. Також цей день називали «Акилина – задери хвости» – о цій порі ґедзі, комарі та мухи ставали особливо обридливими й худоба дуже від них потерпала.

Вода потемніла в річці — перед грозою. Часті блискавиці в червні — на врожай зернових. Ластівки ввечері літають високо — завтра буде ясна погода, а низько — хмарна.

З іменинами вітайте Килину, Олександра, Олександру, Дмитра, Антоніну.

23-ій місячний день. Місяць продовжує перебувати в Овні. Не тільки цей тиждень, але й весь наступний місяць можна позначити слоганом: «Ласкаво просимо до Бійцівського клубу!» Саме бійцівські, наступальні якості вимагатимуться від нас найближчим часом. Всередині має прокинутися умовний воїн, спроможний взяти в руки меч, аби боронитися від нападників як внутрішніх, так і зовнішніх. Якщо нас ображають, принижують, чинять психологічний тиск – це означає, що нам бракує природної агресії, сил для спротиву, для відстоювання власної позиції, власного енергетичного простору. В результаті весь негатив може піти всередину, множачи образи, дратівливість і руйнуючи організм. Тож тримаймо удар, навіть попри те, що і сьогодні, і завтра буде доволі важко — зовнішні обставини видаватимуться просто циклопічними.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1949 році – +7,2, а найтеплішим у 1939 – +32,2.