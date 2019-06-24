Ще одна цеглина лягла в основу ПЦУ

У неділю в місті Тетієві ми спільно звершили освячення чудового храму на честь усіх святих

В цю неділю, першу після свята П’ятидесятниці, ми засвідчуємо, що благодать Святого Духа діяла і діє до цього часу, бо ми з вами маємо, за словами апостола Павла, хмару свідків – безліч святих, які від віку добре догодили Богові своїм благочестивим життям.

Дякую всім, хто долучився до побудови цього храму, бо храм – це особливе місце на землі, це земна частина неба, де ми з вами можемо почерпнути ті невидимі благодатні дари, яких в іншому місці людина не може сподобитись. Чотири роки тому ми освячували це місце і молили Бога, щоб храм був побудований. Тоді наша молитва була почута, і знайшлися добрі люди, які долучилися, і сьогодні завдяки їхнім старанням ми радіємо такій урочистій події.

Цей храм – ще один, який, немов цеглина, лягає в основу нашої єдиної помісної Православної церкви України. Вітаю громаду та настоятеля храму свящ. Івана Орловського, випускника нашої Київської православної богословської академії. Цей храм ми освятили на честь усіх святих, тому нехай усі небесні покровителі, до яких ви будете звертатися у своїх молитвах, підносять їх перед престолом Всевишнього, щоб усе, про що ви благаєте, було корисним для вашого спасіння!

Митрополит Епіфаній

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