Еквілібристи прогулялися по канату над Таймс-сквер

Еквілібрист Нік Валленда та його сестра Ліяна пройшли над Таймс-сквер в Нью-Йорку по канату, натягнутому на висоті 25 поверху.

Про це повідомляє Медуза.

Вони рухалися назустріч один одному по тросу довжиною 396 метрів. Коли вони зустрілися на середині шляху, Нік переступив через Ліяну (це був найстрашніший момент!), потім кожен пішов у свою сторону. На вимогу влади, трюк, за яким спостерігали кілька тисяч людей, виконувався зі страховкою. Нік і Ліяна Валленда — представники знаменитої циркової династії. Нік Валленда, зокрема, шість разів потрапляв до Книги рекордів Гіннеса, в тому числі як перший чоловік, який пройшов по канату над Ніагарським водоспадом.

Фото: Eugene Gologursky/Getty Images