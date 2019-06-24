Помер актор Андрій Харитонов

Помер український і російський актор театру і кіно, який народився у Києві, лауреат Шевченківської премії Андрій Харитонов.

Про це повідомив в Facebook режисер-документаліст Віталій Манський.

"Не стало Андрія Харитонова. Це фото я зробив рівно 40 років тому, під час зйомок «Овода» у Львові, коли ми з Андрієм тільки познайомилися. Після цього фільму він став справжньою зіркою. А потім щось надломилося. І полишав цей світ, на превеликий жаль, він майже забутим. Життя така штука ... Мої співчуття всім, хто його пам'ятає і любить.", - написав Манський, прикріпивши до посту фото актора.

Харитонов народився 25 липня 1959 року в Києві. У 1980 році закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого і тоді ж дебютував у кіно роллю Овода в однойменному 3-серійному телефільмі Київської кіностудії імені Довженка, знятому режисером Миколою Мащенком. За цю роль актор отримав Національну премію України ім. Тараса Шевченка (1982). Після цього він знявся ще в п'яти фільмах кіностудії ім. Довженка. Найпомітнішою була роль художника-іконописця Ясноока у фільмі «Ярослав Мудрий» (1981).

У 1983 році актор переїхав до Москви, де працював у кіно, театрі, на ТБ. Він був особливо затребуваний у музичних, пригодницьких, детективних фільмах: «Зірка і смерть Хоакіна Мур'єти» (1982), «Таємниця "Чорних дроздів" (1983), «Вільний вітер» (1983), «Людина-невидимка» (1984) . У цей час він був культовим актором і радянським «секс-символом». Але пізніше його популярність зменшилася, він знімався не так часто і, як правило, у другорядних ролях.

У 1991-му Харитонов дебютував як режисер, знявши художній фільм «Жага пристрасті» за мотивами оповідань Валерія Брюсова. Фільм був удостоєний ряду нагород на кінофестивалях.

На початку 2019 року стало відомо, що Андрій Харитонов хворий на онкологічне захворювання. 23 червня 2019 року він помер.

Актор буде похований у Києві.