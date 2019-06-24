У Херсоні відкриють Театр у дворику

У Херсоні у межах закриття 83-го театрального сезону Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр представив нову локацію, що з наступного сезону стане шостим сценічним майданчиком.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наступного сезону відкриємо ще й Театр у дворику – є у нас така ідея, це буде шоста сцена», - зазначив під час закриття 83-го театрального сезону керівник Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М.Куліша Олександр Книга.

За його словами, за 83- й сезон театр поставив 15 прем’єр, в середньому ж театри ставлять максимум 5 вистав. Також з виставами театр побував на гастролях у Румунії, Португалії, Литві.

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Крім того, у Херсоні провели традиційний Міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії». Наразі театр ставить вистави на 5 сценічних майданчиках.