Українець переміг на конкурсі класичного співу в Британії
Укрінформ
На конкурсі класичного співу BBC Cardiff Singer of World перемогу здобув український баритон Андрій Кимач, який також отримає 20 000 фунтів (25,5 тисячі доларів).
Разом із грошовим призом співак отримав Кардіффський трофей, повідомляє ВВС Україна.
"Я переповнюють почуття через те, що я виграв BBC Cardiff Singer of the World 2019", - сказав переможець.
З його словами, "це буквально втілення мрії".
Зазначається, що фіналісти стали переможцями чотирьох раундів конкурсу, які проходили протягом усього тижня. Серед них тенори 31-річна Мінгджі Лей з Китаю, 31-річний бас Патрік Гетті з США і 30-річна сопрано Соойон Лі з Південної Кореї.
Судді також дали можливість на проходження у фінал 32-річній меццо-сопрано Гуадалупе Баррієнтос з Аргентини.
Фото: KIRSTEN MCTERNAN