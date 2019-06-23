Українець переміг на конкурсі класичного співу в Британії

"Я переповнюють почуття через те, що я виграв BBC Cardiff Singer of the World 2019", - сказав переможець.

З його словами, "це буквально втілення мрії".

Зазначається, що фіналісти стали переможцями чотирьох раундів конкурсу, які проходили протягом усього тижня. Серед них тенори 31-річна Мінгджі Лей з Китаю, 31-річний бас Патрік Гетті з США і 30-річна сопрано Соойон Лі з Південної Кореї.

Судді також дали можливість на проходження у фінал 32-річній меццо-сопрано Гуадалупе Баррієнтос з Аргентини.

Фото: KIRSTEN MCTERNAN