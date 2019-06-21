В Індонезії відкриють пам’ятник Анні Ярославні

Делегація представників КМДА та Київської міської ради провела офіційну зустріч із губернатором Джакарти Анісом Басведаном.

Як повідомляє пресслужба КМДА, під час візиту керівник делегації столичної мерії, заступник голови Київської міської адміністрації Марина Хонда візьме участь у відкритті пам’ятника доньці Ярославна Мудрого – Анні Ярославні у столиці Індонезії.

«Київ та Джакарта мають дружні відносини вже майже 20 років. У 2007 році було підписано Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між провінційним урядом Джакарти та КМДА із нагоди Дня народження міста Джакарта. Сьогодні ж ми відкриваємо тут пам’ятник доньці Ярослава Мудрого та дружині французького короля Генріха І, легендарній Анні Київській. Це свідчить про те, що ми готові обмінюватися культурою та досвідом з одним із найбільших міст світу», – зазначила вона.

Під час зустрічі губернатору Джакарти було презентовано медаль Анни Ярославни та міні-копію її скульптури.

Також у рамках візиту було проведено презентацію програми туристичної привабливості VisitKyiv, яка має на меті збільшити кількість іноземних відвідувачів української столиці. У тому числі, завдяки широкій міжнародній взаємодії.

Фото пресслужби КМДА