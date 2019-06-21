В Індонезії відкриють пам’ятник Анні Ярославні
Як повідомляє пресслужба КМДА, під час візиту керівник делегації столичної мерії, заступник голови Київської міської адміністрації Марина Хонда візьме участь у відкритті пам’ятника доньці Ярославна Мудрого – Анні Ярославні у столиці Індонезії.
«Київ та Джакарта мають дружні відносини вже майже 20 років. У 2007 році було підписано Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між провінційним урядом Джакарти та КМДА із нагоди Дня народження міста Джакарта. Сьогодні ж ми відкриваємо тут пам’ятник доньці Ярослава Мудрого та дружині французького короля Генріха І, легендарній Анні Київській. Це свідчить про те, що ми готові обмінюватися культурою та досвідом з одним із найбільших міст світу», – зазначила вона.
Під час зустрічі губернатору Джакарти було презентовано медаль Анни Ярославни та міні-копію її скульптури.
Також у рамках візиту було проведено презентацію програми туристичної привабливості VisitKyiv, яка має на меті збільшити кількість іноземних відвідувачів української столиці. У тому числі, завдяки широкій міжнародній взаємодії.
Фото пресслужби КМДА