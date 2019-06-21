В Ужгороді піаніст встановлює рекорд — безперервний 10-годинний концерт просто неба

В центрі Ужгорода піаніст-віртуоз Майк Кауфман-Портніков встановлює рекорд України: проводить 10-годиний унікальний концерт-інтерв’ю просто неба.

Про це повідомляють в Ужгородській міській раді.

“Сьогодні в центрі Ужгорода на площі Театральній піаніст-віртуоз, імпровізатор, композитор, режисер та педагог Майк Кауфман-Портніков встановлює рекорд України: проводить 10-годиний унікальний концерт-інтерв’ю просто неба.” - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, унікальність цього проєкт полягає у поєднанні концерту та інтерв’ю одночасно.

Сам музикант називає концерт культурною дипломатією, де мовою музики та цікавих історій, яскравої віртуозної гри на фортепіано та одночасного спілкування з журналістами, гостями, пересічними громадянами, твориться простір сучасної України.

Концерт є інтерактивним, долучитися протягом дня можуть усі ужгородці та гості міста.

Як інформують у міськраді, для фіксації події працюють представники Книги рекордів Гіннесса України.

Фото: facebook Ужгородської міської ради