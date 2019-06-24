24 червня: народний календар і астровісник

Сьогодні починається Петрівка; хто нині працюватиме на панів, хто взимку їсти проситиме і де взяти легкість

Сьогодні розпочинається Петрівський піст — Петрівка. Його початок завжди припадає на перший після трійчанського тижня понеділок. Цей піст може бути коротким або довгим, - залежно від того, раннім чи пізнім був Великдень. Цього року Пасха була пізньою, тому й Петрівка досить коротка — 17 днів. Загалом це не дуже суворий піст і присвячений він двом першоверховним апостолам: Петру і Павлу, пам’ять яких звершується 12 липня.

На Петрівку дозволялося організовувати чимало обрядових дій, як, скажімо, розигри, «гонити шуліку», «замочувати дійницю», Купала тощо. А ще в цей день наші далекі пращури хоронили солом’яну ляльку у вигляді чоловічка, яка називалася Кострубоньком. Церква суворо засуджувала народні обряди, називаючи їх «бісівськими потіхами» та «еллінським біснуванням».

Під час Петрівки виконувалися спеціальні петрівчанські пісні (петрівочки): «Мала нічка-петрівочка, Не виспалась наша дівочка, Не виспалась, не нагулялася, Із козаченьком не настоялася…» У перший день Петрового посту намагалися не виконувати важкої праці. З Петрівкою пов’язано чимало прислів’їв і приказок: «У Петрівку мухи роблять на панів, а в Спасівку (19 серпня) — на себе”; “Хто в Петрівку сіна не косить, той зимою і в собак їсти просить”.

Іменинники сьогодні Варнава, Варфоломій, Єфрем, Марія.

21-ий місячний день. Починається остання місячна чверть перед сонячним затемненням у Раку, яке відбудеться 2 липня. Сприятливий час для розчищення внутрішнього простору свого приватного життя, а також психіки від усього зайвого і непотрібного. Без жалю викидайте будь-який баласт! Позбавляйтеся від страхів, образ, негативних життєвих установок. Всі проблеми, які виникатимуть і загострюватимуться в цей період, як у приватних справах так і в емоційно-психологічній царині, проявлятимуть приховане, притлумлене, а тому вимагатимуть вирішення. Всі проблеми зі здоров’ям, особливо пов’язані зі шлунком, слизовими, органами розташованими в грудній клітині, а також жіночою репродуктивною системою, можуть мати психосоматичне підґрунтя.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1949 році – +7,8, а найтеплішим у 1924 – +33,2.