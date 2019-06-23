23 червня: народний календар і астровісник

Сьогодні Тимофія; придивляємося до знамень, дослухаємося до собак і уникаємо деструктивного відпочинку

Цього дня Церква згадує священномученика Тимофія, який був єпископом в невеличкому містечку Прусі (нині турецьке місто Бурса). Чоловік загинув мученицькою смертю за правління імператора Юліана Відступника. Ще за свого життя Тимофій уславився чудотворінням, не припинилися дива і по його смерті.

На Тимофія придавали значення різним знакам, наділяючи їх особливим, пророчим змістом, щоправда, здебільшого негативним. Їх так і називали: «Тимофієві знамення». Приміром, миші цього дня віщували неврожай, голодний рік. Побачиш у лісі змію – невдовзі потрапиш у небезпечну ситуацію. Лягали на землю й слухали її: якщо чувся стогін – хтось із близьких захворіє або велика пожежа буде. Гавкіт собак віщував сварку; ворони, що летіли з-за лісу, були провісниками мору.

Іменинники сьогодні Тимофій, Василь, Іван, Олександр, Павло, Антоніна.

На зоряному годиннику 20-та місячна доба. Чудовий день для зняття різноманітних напруг, зокрема і в стосунках з ближніми. Небо сприятиме тому, аби вони, ближні, не стали дальніми та чужими, а від нас вимагається лише палке прагнення зробити крок назустріч. Обережно з алкоголем! Сьогодні малі порції справлятимуть не менший вплив на організм, ніж чималі. Хтось піддасться поривам творчого натхнення (здебільшого люди потужного емоційного потенціалу), а хтось — банальній ліні. Жодної крамоли в останньому немає, як кажуть — на здоров’я, але уникайте деструктиву. Також цього дня можливий високий рівень неуважності: щось забудеться, щось загубиться, але щось і знайдеться.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1983 році – +6,5, а найтеплішим у 1946 – +33,1.