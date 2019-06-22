22 червня: народний календар і астровісник

Сьогодні Кирила — літо в силу вступає; вишня проти депресії та запору і панама проти хандри

Нині в нас вже Кирила, адже саме цього дня Православна церква вшановує пам’ять святителя Кирила, архієпископа Александрійського. «У Кирила від землі сила», – казали в народі, вважаючи, що відсьогодні літо в силу вступає. Дні довгі-предовгі, а ночі короткі. Доцвітають пізні липи, які замість того аби квітнути в липні, цвітуть вже на місяць раніше; минає сезон полуниці, втім, настає черга малини, порічки, чорниці, вишні. Між іншим, Україна є справді “вишневою” державою — ми в лідерах з вирощування вишень у світі. Найбільше української вишні експортується до Білорусі (так само, як і черешні), її із задоволенням споживають у Польщі, Німеччині та навіть Гонконгу. Вишня — чудовий низькокалорійний продукт. Плоди вишні, особливо її терпкі сорти, містять у собі мелатонін — гормон, що нормалізує роботу щитоподібної залози, підтримує холестерин у межах норми, поліпшує сон, чинить антидепресивну дію; також вишня чудово допомагає при закрепах. А ще, 67 населених пунктів в Україні мають назву Вишневе!

З іменинами вітайте Кирила, Олексія, Григорія, Марію.

19-та місячна доба. Місяць між собою ділитимуть Водолій і Риби, тому час переходу природного супутника Землі з одного знаку в інший (17:30 за київським часом) позначатиметься енергетичною нестабільністю. До того ми будемо товариськими, щирими й відкритими світові, надаючи перевагу перебуванню на людях, всотуючи в себе нові враження та інформацію. Але ближче до вечора стане зрозуміло, що велелюдні зібрання стають для нас обтяжливими. Тож на сьогодні та на завтра плануйте кулуарний відпочинок: дача, панама, найвужче коло рідних — тих, кому довіряєте, а також чотирилапі улюбленці - такий собі залаштунковий вікенд. Дехто скаржитиметься на стан здоров’я, особливо вразливими стануть ноги.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1910 році – +6,3, а найтеплішим у 1891 – +33,4.