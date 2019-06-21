Йога нон-стоп, німе кіно та КиївПрайд: афіша на 21-23 червня

Цими вихідними об'єднуємо вічне і модне на фестивалі японської культури, вслухаємося в німі ночі та відшукуємо гармонію в Міжнародний день йоги. І нехай спека не стане на заваді!

International Day of Yoga 2019

Що цікавого: Посольство Індії в Україні запрошує всіх охочих разом відсвяткувати Міжнародний день йоги. У програмі фестивалю – заняття з йоги, майстер-класи за участі різних шкіл йоги, індійські танці, музика, мистецтво мехенді, аюрведи.

Коли: 22 червня

Де: Маріїнський парк

Скільки: Вхід вільний

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Міжнародний День Йоги на Samskara

Що цікавого: Нон-стоп йога від дванадцяти топових інструкторів, лекції та екскурсії з йоги, концерти з живим виконанням мантр, йога-діджей, кафе та магазин з йога-товарами, фантастичні шоу 360 у космічному арт-просторі SAMSKARA. На вас чекають три напрямки: йога як практика; йога як мистецтво; йога-розваги.

Коли: 22 червня

Де: Samskara (Львівська площа, 8-А)

Скільки: 250 грн

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Йога на Хрещатику

Що цікавого: Київ – місто драйву, моря людей, шаленого трафіку. І так не вистачає трохи спокою та свіжості серед натовпу людей і машин.

Тому в самому серці столиці на День молоді побудують осередок затишку зі смузі та медитацією. Збирайте у свою еко-торбу воду, каремат і мерщій пізнавати гармонію.

Коли: 23 червня

Де: Хрещатик

Скільки: Вхід вільний

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Квіткова Еллада

Що цікавого: Виставка квітів у грецькому стилі "Квіткова Еллада". На вас чекає:

- 150 000 квітів

- селфі на новому оглядовому майданчику

- ярмарок квітів та хендмейду

- дитячий парк атракціонів

- кінотеатр просто неба

- смачний пікнік

- майстер-класи

- розважальна програма

Коли: 14 червня – 28 липня

Де: Нове Співоче поле (вул. Лаврська, 33)

Скільки: 75 грн – для дорослих, 25 грн – для дітей

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TOKYO DRIFT

Що цікавого: Японія – це театр, якудза і тонни свіжої риби. Токіо – неонові вивіски, вечірки до світанку і караоке-бари.

Якщо об'єднати вічне і модне, додати бенто і лаксу, вийде ось це:

– Його Величність Дрифт;

– 55 точок фуд-кортів з том-ямами і раменами, лаксою і ролами;

– технологічна дитяча зона;

– кіберпаті: VR-зона, Sega і Sony Playstation, Dance Dance Revolution;

– «Япона мать» – живе шоу, де будуть надягати колготи на обличчя, розбивати головою сирі яйця і ходити по мишоловкам;

– перший speakeasy-karaoke bar з червоною доріжкою і security в модних окулярах;

– «Васабі», «Форсаж» і «Мій сусід Тоторо» у кінотеатрі просто неба.

Коли: 22-23 червня

Де: Арт-завод “Платформа” (вул. Біломорська, 1-А)

Скільки: 150-200 грн

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Фестиваль Територія|ua

Що цікавого: Фестиваль стилю, моди та української майстерності, добре відомий киянам, який неодноразово проводився на різних майданчиках Києва.

Коли: 22-23 червня

Де: Річковий вокзал

Скільки: Вхід вільний

Більше інформації: Facebook

Cycle Tour&Party – Велоекскурсія і вечірка на Подолі

Що цікавого: Велоекскурсія Подолом і вечірка у затишному куточку на Андріївському узвозі. Основна мета івенту — розвивати велокультуру у Києві. Також познайомити вас із концептом такого культ явища як “slow travel” на прикладі маленької велоподорожі Подолом.

Коли: 22 червня

Де: Поділ

Скільки: 150 грн

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Ukrainian Touring Championship 2019: 3 етап

Що цікавого: Чемпіонат України з кільцевих перегонів. Кращі автоспортсмени країни зберуться, щоб вписати нову сторінку в історії українських кільцевих гонок.

Кожен гість заходу зможе побути пасажиром на майданчику Дріфт-Таксі. Для дітей працюватиме дитяча зона з батутами. Також буде зона фуд-кортів, де ви зможете перекусити і втамувати спрагу.

Коли: 22 червня

Де: Автодром “Чайка” (вул. Антонова, 2)

Скільки: Вхід вільний

Більше інформації: Facebook

Beermaster Day 2019

Що цікавого: 12 країн, 60 пивоварень і 300 сортів пива. А також вперше на Beermaster Day буде представлено Gin Room. Джин, як і крафтове пиво, є одним з найбільш динамічних трендів світу: куштуйте, пізнавайте, міксуйте.

І звичайно – майстер-класи, дегустації і спілкування з пивоварами та дистилерами.

Коли: 21-22 червня

Де: ВДНГ

Скільки: 300-400 грн

Більше інформації: Facebook

Play музей. Сімейний фестиваль

Що цікавого: Фестиваль “Play Музей” – це можливість у ритмі спекотних шалених буднів знайти час для сім’ї, для дітей, для себе та для музею.

Ви будете розважатись, спілкуватись і дізнаватись нове, досліджувати музей, гратись у кольори, фотографуватись, створювати сувеніри, малювати та розгадувати квести.

Коли: 22 червня

Де: Національний музей Тараса Шевченка (бульвар Тараса Шевченка, 12)

Скільки: Вхід вільний, необхідна реєстрація

Більше інформації: Facebook

9-й Фестиваль німого кіно та сучасної музики НІМІ НОЧІ

Що цікавого: Цього року на фестивалі будуть показані 6 німих фільмів, які ще донедавна вважались утраченими, у новому музичному супроводі від сучасних музикантів з України, Білорусі, Литви, Великої Британії, Австрії та Ірландії.

Фільми програми, віднайдені в архівах різних куточків світу впродовж останніх кількох років, об’єднані темою вигнання та повернення: як самих стрічок, здавалося назавжди втрачених, так і їхніх героїв, які полишають домівку в пошуках кращої долі, що й виражає субназва 9-го фестивалю: «Блудні діти».

Коли: 20-22 червня

Де: Довженко-центр (вул. Васильківська, 1)

Скільки: 100 грн

Більше інформації: Facebook

Всесвітній фестиваль короткого метру SHNIT Shorts

Що цікавого: Вперше в Україні! Захопливі та динамічні короткометражки з Франції, Ірану, Великої Британії, Німеччини і не тільки. Програма цього року багата на комедії і сюрреалістичні історії, що відбуваються зі звичайними людьми.

У програмі BEST OF представлено два блоки – ігровий та анімаційний.

Коли: 22-23 червня

Де: Кінотеатр “Київська Русь”

Скільки: від 85 грн

Більше інформації: Facebook

Марш Рівності 2019

Що цікавого: Вже протягом 5 років КиївПрайд відомий багатьом як мирна правозахисна демонстрація, що є реалізацією ЛГБТ+ спільнотою права на мирні зібрання, свободу слова та самовираження. Цього року основною темою КиївПрайду є “Свобода. Єдність. Боротьба”, головним гаслом "Наша традиція – це свобода!".

Коли: 23 червня

Більше інформації: Facebook

День молоді

Що цікавого: День молоді — це літо, драйв, емоції!

На вас чекатимуть багато-багато квестів, вуличні танці, багато локацій для фото.

Обирайте місце, яке буде вам до вподоби:

– Спортивна зона (Всеукраїнські змагання «Битва міст», майстер-класи з армліфтингу, капоейри, петану, йоги);

– Дитяча зона (майстер-класи, аніматори, міні-квести, аквагрим);

– Фудкорти: різноманітні смаколики, веганські фудкорти, солодощі і найхолодніше морозиво для найспекотнішої події;

– Мистецька зона (фотосушка, плейбек-театр, вінтажні танцювальні техніки);

– Зона Громадських організацій;

– Благодійний ярмарок «Море доброти»;

– Музична сцена.

Коли: 23 червня

Де: Хрещатик

Скільки: Не вказано

Більше інформації: Facebook

Бугі-вугі на Хрещатику

Що цікавого: На День молоді на Хрещатику студія свінгових танців безкоштовно проведе майстер-клас з бугі-вугі для всіх охочих. Ви зможете навчитись деяких рухів і навіть спробувати потанцювати на невеличкому опен-ейрі.

Але і це не все! Всі, хто вдягнеться в стилі бугі-вугі, отримають приємні подаруночки від організаторів і яскраві фотографії.

Коли: 23 червня

Де: Хрещатик

Скільки: Вхід вільний

Більше інформації: Facebook

Кототерапія

Що цікавого: Приходьте за котиком в їхній новий Центр Кототерапії. Тут ви зможете обрати котика своєї мрії та відпочити в компанії пухнастих.

Коли: 22 червня

Де: вул. Воздвиженська, 14

Скільки: Благодійний внесок від 100 грн на утримання котиків

Більше інформації: Facebook

Перше фото: Aziz Acharki / Unsplash