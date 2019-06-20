Держкіно показали завершену психологічну драму "Стасіс"

Держагентству з питань кіно представили готовий дебютний повнометражний художній фільм литовського режисера Мантаса Кведаравічюса «Стасіс».

Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

“Кінокомпанія ESSE Production House представила Держкіно готовий дебютний повнометражний художній фільм литовського режисера Мантаса Кведаравічюса «Стасіс»”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що психологічна драма створена методом комбінації художнього та документального кіно. Етнографічне дослідження, яке лежить в її основі, здійснювалося впродовж трьох років у Афінах, Одесі та Стамбулі, що також є героями фільму.

Проект фільму став одним із переможців дев’ятого конкурсного відбору Держкіно та отримав фінансову підтримку розміром 11 млн 377,5 тис. грн, завдяки чому Україна є другим основним учасником кінопроекту після Литви. Загальний бюджет картини становить 31 млн 128 тис. грн.

Як повідомляє прес-служба Держкіно, фільм «Стасіс» створено у міжнародній копродукції України, Литви і Франції. Спродюсували картину Віталій Шереметьєв і Наталія Лібет (ESSE Production House, Україна),

Уляна Кім (Studio Uljana Kim) і сам режисер (Литва), Джулі Гає та Надія Турінцев (Rouge International, Франція).

У Держкіно нагадали, що у 2017-му році проект «Стасіс» було відібрано до індустріальної програми «Перший погляд» 70-го Міжнародного кінофестивалю в Локарно та до лабораторії Eurimages lab Project Award Карловарського міжнародного кінофестивалю. Також торік проект взяв участь у програмі Rough Cut lab Міжнародного кінофестивалю у Швейцарії Visions du Reel.

Зйомки стрічки проходили в Україні, Греції, Туреччині, Уганді та Литві. На всіх етапах виробництва картини працювали українські спеціалісти: оператор-постановник В’ячеслав Цвєтков, звукорежисер Андрій Нідзельський та художник-постановник Юрій Григорович. Головні ролі виконали Рита Бурковська, Ганна Білоброва, Мехді Мохаммед та Гаріп Оездем.

На фільм вже цього року чекає фестивальне життя, а наступного - вихід у кінотеатральний прокат в Україні та за кордоном.

Фото: STASIS Facebook