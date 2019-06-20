Назвали лавреатів премії Франка у галузі інформаційної діяльності

Державний комітет з питань телебачення та радіомовлення визначив лауреатів премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності.

Про це повідомляється на сайті Держкомтелерадіо за результатами заcідання спеціального комітету з премії Франка 19 червня.

"У Держкомтелерадіо відбулось засідання комітету з премії імені І. Франка у галузі інформаційної діяльності, на якому визначено лавреатів премії 2019 року. Члени комітету розглянули 23 роботи, подані на здобуття премії у чотирьох номінаціях, та відзначили їхню високу якість та відповідність положенню про премію", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у номінації “За кращу публікацію у друкованих засобах масової інформації” комітет ухвалив рішення присудити премію імені І. Франка шеф-редактору журналу “Універсум” Олегу Романчуку за статтю "Україна і Росія є несумісними системами", опубліковану в журналі "Країна". Члени комітету відзначили, що в цій роботі автор аналізує причини нинішнього українсько-російського протистояння, порушує і водночас дає відповідь на важливі для державного будівництва питання.

У номінації "За кращий твір у телевізійній сфері» премію присуджено редактору відділу авторських програм телеканалу Дніпровської міської ради “ДніпроTV” Людмилі Загоскіній за телевізійний твір “Прадавнє небо України”. У Держкомтелерадіо зауважують, що це фільм у поетичній манері, який розповідає про те, як розуміли зоряні таємниці, закономірності руху і взаємодію Сонця, Землі, Місяця, планет та зірок наші предки, і що залишилося від того у сучасній українській культурі.

У номінації “За кращий твір у радіомовній сфері” перемогу здобули заслужена журналістка України, автор сценарію і режисер документально-художнього радіофільму Валерій Марченко. Дорога до вічності” Нелля Даниленко та звукорежисер цього фільму Олена Єфимчук. Ця робота увійшла до започаткованого Даниленко циклу радіофільмів “Світочі епохи” - радіопортретів видатних українців. У висунутому на здобуття премії радіофільмі розповідається про політв’язня радянських концтаборів, який виступав проти русифікації України, за право кожної людини на власну гідність і свободу, за незалежність України. Радіофільм транслювався в 2018 році в ефірі UA: Радіо Культура та UA: Українське радіо.

У номінації “За кращу наукову роботу в інформаційній сфері” із 13 висунутих робіт премію здобула книга науковців Львівського національного університету імені Івана Франка Галини та Андрія Яценків “Публіцистика Івана Франка”, видана університетом в 2017 році. Книга знайомить читачів із основними ідейно-концептуальними засадами та тематично-змістовими моделями публіцистики Івана Франка. Вона допомагає осмислити знакові та невідомі статті Івана Франка в сучасному контексті та зрозуміти, чому почалася війна на Сході України, чого бракує українцям для економічного буму, як регулювати світові еміграційні процеси, куди прямує сучасна Україна тощо.

Премію імені Івана Франка в галузі інформаційної діяльності засновано 2004 року, вона присуджується щорічно до дня народження Івана Франка - 27 серпня - у розмірі десяти тисяч гривень у кожній номінації. Премією відзначаються автори нових оригінальних творів, що сприяють утвердженню історичної пам'яті народу, його національної свідомості та самобутності, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства.