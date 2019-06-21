21 червня: народний календар і астровісник

Сьогодні Федора Стратилата, день літнього сонцестояння; де вдарить грім, а хто перехреститься, та як вестиметься Сонцю в Раку

Найшвидше і зовсім непомітно в цьому світі спливають три речі: відпустка, літо і людське життя. Сьогодні вже 172-ий — найдовший день року, ще й до того день літнього сонцестояння, початок астрономічного літа в Північній півкулі, а зими — в Південній. Попри те, що літо з цієї миті тільки-но починає набирати обертів, Сонце вже повертає на осінь. Дні ставатимуть все коротшими і коротшими...

А за церковним календарем сьогодні великомученика Феодора Стратилата. Святий Феодор був воєводою (з грецької – «стратилатом»), тому й вважається покровителем воїнів. На Федора Стратилата наші пращури виходили рано-вранці в поле й дивилися, які «стратилатові» роси: якщо на Стратилата було росисто – це віщувало урожай льону і коноплі – стратегічно важливих сільськогосподарських культур, які йшли на експорт до Західної Європи, так само, як нині ріпак, соняшник чи кукурудза. Цього дня не рідкісним явищем були і грози. Якщо грім грюкав, зливаючись у суцільний гул, - чекали граду. Якщо грім гримить довго і невиразно – на тривалу негоду; якщо уривчасто й недовго – згодом розпогодиться. Глухий грім – на тихий дощ, голосний – на зливу. Затяжні дощі не віщували нічого доброго, адже попереду була косовиця. Язичники цього дня святкують день народження Перуна, а він, як відомо, був повелителем грому і блискавок.

Іменинники сьогодні Василь, Єфрем, Федір.

18-ий місячний день. Місяць отаборився у Водолії, а Сонце — у сузір’ї Рака. В секторі Рака перебувають вже Марс і Меркурій. Це означає, що ближчим часом, приблизно до кінця місяця, слова не розходитимуться з ділами. Принаймні, так має бути. Намір, слово і дія – пов’язані між собою, не суперечать одне одному, вони – ланки одного ланцюга. В декілька разів зростає ефективнівність і результативність кожного індивідума. Особливо це стосується Раків. Максимально впливатиме родина – саме вона головним чином надихатиме, спонукатиме, а в деяких випадках і наполегливо штовхатиме до змін і руху. Зверніть увагу: нестійка енергетика дня негативно впливатиме на хворих людей.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1925 році – +7,6, а найтеплішим у 1891 – +32,8.