Орден загиблої актриси Поплавської отримала її сестра

Рідна сестра загиблої в автокатастрофі актриси «Дизель Шоу» Марини Поплавської отримала її посмертну нагороду «За заслуги» ІІІ ступеня.

Нагороду на сесії Житомирської міської ради вручив народний депутат Борислав Розенблат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Указ про нагородження орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Поплавської Маріанни Францівни підписаний президентом 1 грудня 2018 року.

Як повідомлялося, Марина Поплавська загинула 20 жовтня 2018 року на 28-му км автотраси Київ-Чоп біля села Мила, де сталося зіткнення автобуса «Неоплан» та вантажівки. Актрису поховали на Корбутіському кладовищі міста Житомира.

У листопаді минулого року Поплавській посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин міста Житомира».