Льодовики в Гімалаях почали танути удвічі швидше

Танення льодовиків Гімалаїв відбувається удвічі швидше у порівнянні з кінцем XX століття.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому журналом Science Advances.

"Наші результати показують, що льодовики в Гімалаях зазнали значну втрату льоду за останні 40 років, причому середня швидкість втрати льоду в XXI столітті у два рази вище в порівнянні з кінцем XX століття", − говориться в дослідженні.

За даними дослідження, причиною прискорення процесу танення льодовиків у Гімалаях могло стати потепління в регіоні, зафіксоване метеорологічними станціями.

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Як наголошується в дослідженні, середня температура повітря зросла на один градус за Цельсієм у 2000-2016 роках в порівнянні з даними останньої чверті минулого століття.

У дослідженні був використаний набір цифрових моделей рельєфу і знімки, отримані з допомогою військових супутників американських спецслужб, які використовувалися для розвідки з 1973 по 1980 рік.

Як раніше повідомляло агентство, концентрація вуглекислого газу (CO2) в атмосфері Землі вперше в історії людства перевищила показник в 415 ppm, що, на думку вчених, є критичним показником.