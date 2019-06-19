Зловживання антибіотиками може перекреслити століття медичних досягнень - ВООЗ

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 50% антибіотиків використовуються не за призначенням, тому у світі продовжує поширюватися стійкість організму людини до антибіотиків.

Про це повідомляють Новини ООН.

"Сьогодні стійкість до антибіотиків продовжує стрімко поширюватися по всьому світу. За словами керівника ВООЗ Тедроса Гебреєсуса, антимікробна резистентність - одна з найбільших проблем охорони здоров'я, яка загрожує перекреслити ціле століття медичних досягнень", - йдеться у повідомленні.

За даними ВООЗ, близько 50% антибіотиків використовуються не за призначенням.

"Найчастіше антибіотики прописують для лікування вірусних інфекцій, тоді як антибіотики допомагають тільки в лікуванні бактеріальних інфекцій. Нерідко медики також прописують препарати широкого спектра дії, коли захворювання можна вилікувати антибіотиком вузького спектра. В результаті у пацієнтів розвивається стійкість до ліків", - наголошується в публікації.

У ВООЗ нагадують, що зловживання антибіотиками і їх некоректне використання обертається поширенням небезпечних резистентних бактерій.

"Ці бактерії викликають, зокрема, пневмонію, менінгіт, інфекції кровотоку. Оскільки існуючими антибіотиками лікувати такі інфекції вже неможливо, пацієнти потребують більш дороговартісного лікування і госпіталізації", - наголошують у ВООЗ.

Повідомляється, що у Всесвітній організації охорони здоров'я представили нову класифікацію антибіотиків. Їх розділили на три групи: антибіотики, які повинні використовуватися для лікування найбільш небезпечних і поширених інфекцій; антибіотики, які завжди повинні бути у медиків під рукою; антибіотики, які слід тримати «в резерві» і прописувати пацієнтам тільки в крайніх випадках.

Фахівці наголошують, що використання антибіотиків з першої групи має становити 60 відсотків від загального обсягу використання антимікробних препаратів - їх прийом не становить серйозної загрози для здоров'я людини. Стійкість до них виробляється рідко, оскільки це антибіотики вузького спектра дії.