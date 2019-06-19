Зловживання антибіотиками може перекреслити століття медичних досягнень - ВООЗ
Про це повідомляють Новини ООН.
"Сьогодні стійкість до антибіотиків продовжує стрімко поширюватися по всьому світу. За словами керівника ВООЗ Тедроса Гебреєсуса, антимікробна резистентність - одна з найбільших проблем охорони здоров'я, яка загрожує перекреслити ціле століття медичних досягнень", - йдеться у повідомленні.
За даними ВООЗ, близько 50% антибіотиків використовуються не за призначенням.
"Найчастіше антибіотики прописують для лікування вірусних інфекцій, тоді як антибіотики допомагають тільки в лікуванні бактеріальних інфекцій. Нерідко медики також прописують препарати широкого спектра дії, коли захворювання можна вилікувати антибіотиком вузького спектра. В результаті у пацієнтів розвивається стійкість до ліків", - наголошується в публікації.
У ВООЗ нагадують, що зловживання антибіотиками і їх некоректне використання обертається поширенням небезпечних резистентних бактерій.
"Ці бактерії викликають, зокрема, пневмонію, менінгіт, інфекції кровотоку. Оскільки існуючими антибіотиками лікувати такі інфекції вже неможливо, пацієнти потребують більш дороговартісного лікування і госпіталізації", - наголошують у ВООЗ.
Повідомляється, що у Всесвітній організації охорони здоров'я представили нову класифікацію антибіотиків. Їх розділили на три групи: антибіотики, які повинні використовуватися для лікування найбільш небезпечних і поширених інфекцій; антибіотики, які завжди повинні бути у медиків під рукою; антибіотики, які слід тримати «в резерві» і прописувати пацієнтам тільки в крайніх випадках.
Фахівці наголошують, що використання антибіотиків з першої групи має становити 60 відсотків від загального обсягу використання антимікробних препаратів - їх прийом не становить серйозної загрози для здоров'я людини. Стійкість до них виробляється рідко, оскільки це антибіотики вузького спектра дії.