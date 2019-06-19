"Квартал 95" шукає актора, який гратиме президента Зеленського

Укрінформ
Студія "Квартал 95" оголосила конкурс на кращого актора, який буде пародіювати нинішнього Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляється на сайті "Кварталу 95".

"Соціальний ліфт" у дії! Вже 14 років поспіль студія "Квартал 95" з гумором та іронією на сцені показує політичне життя України. За цей час у країні змінилося чотири президенти. І, звичайно, всі вони були основними персонажами в концертах "Вечірнього Кварталу". Тепер, коли художній керівник "Кварталу" і сам став Президентом, виникло питання, хто міг би краще за всіх виконувати його роль на сцені. Було прийнято рішення провести народний кастинг на роль Президента України", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: "Квартал-95" сподівається через 2 роки повернутися на російський ринок - Борис Шефір

Як зазначається, у конкурсі пародистів Зеленського може взяти участь будь-хто, головне – продемонструвати голос "з хрипцою".

"Якщо Ви впевнені, що зможете смішно і правдоподібно показати Зеленського, що Вам повірять не тільки близькі, а й охоронці на прохідній Адміністрації Президента, надсилайте своє відео на адресу: zeparodist@ukr.net", - йдеться у повідомленні.

Кращого "Зеленського" очікує поява на концерті-зйомці "Вечірнього Кварталу".

У "Кварталі" також назвали вимоги до відео: хронометраж 1-3 хвилини, горизонтальна зйомка, чітка картинка і звук.

Як повідомлялося, 9 червня у Києві відбувся перший концерт "Вечірнього Кварталу", у якому не брав участь діючий Президент України Володимир Зеленський.

фото: facebook.com/kvartal95

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-