Упевнений, наші випускники стануть добрими пастирями УПЦ

У Михайлівському Золотоверхому монастирі відбувся 26-й випуск відновленої богословської академії

Щороку Київська православна богословська академія випускає на широку життєву стежину своїх студентів. І ось 18 червня ми провели вже 26-й випуск відновленої академії, де дипломи державного зразка отримали майже 80 здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Богослів’я». Впевнений: наші випускники стануть добрими пастирями єдиної помісної Української Православної Церкви, бо пастирство в Церкві Христовій – вінець духовної освіти.

- У нашій академії під покровом святого архістратига Михаїла і святого апостола та євангелиста Іоана Богослова ви здобули цінні знання, які в майбутньому треба постійно примножувати, розвивати. І подальшою сторінкою вашої діяльності буде життя, в якому ці знання ви реалізовуватимете, служачи на благо нашої Церкви.

Бажаю, щоб Господь усім вам давав сили й наснагу йти далі цим духовним шляхом, який ви обрали. Нехай Боже благословіння перебуває на кожному з вас і допомагає звершувати те, до чого Господь вас покликав.

Митрополит Епіфаній

FB