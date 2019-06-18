Українця в Польщі відзначили за порятунок потерпілих у ДТП

Українець, який допоміг рятувати потерпілих у масштабній ДТП в Польщі, отримав подяку від місцевої влади.

Про це повідомляє Польське радіо.

"Пан Андрій з України, який під час масштабної ДТП поблизу Щецина рятував людей із охоплених вогнем автомобілів, отримав із рук маршала воєводства Ольґерда Ґеблєвича подяку за героїчну поведінку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що влада також профінансувала Андрієві, який разом із сім’єю мешкає в Любуському воєводстві, відпочинок на морі в Польщі. Крім того, маршал воєводства пообіцяв посприяти йому в отриманні польського громадянства.

9 червня на автомагістралі A6 неподалік Щецина сталася ДТП з участю вантажівки, внаслідок чого загорілися кілька машин.

Загалом тоді зіткнулися десять автомобілів. У катастрофі загинуло шість осіб, 11 дістали травми.

За словами свідків, водій-українець, побачивши аварію, вибіг зі свого авто з вогнегасником і витягнув кількох постраждалих із машин. Повідомляється, що він урятував щонайменше двох жінок та двох дітей.

Фото: Hyser