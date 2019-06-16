У Танзанії — скандал через податок на перуки та нарощування волосся

Політичний скандал спалахнув у Танзанії через рішення уряду запровадити 25%-ий податок на імпортні перуки та нарощування волосся.

Про це повідомляє BBC.

"У Танзанії вибухнув скандал через рішення уряду запровадити податок на перуки та нарощування волосся", - йдеться у повідомленні.

Коли міністр фінансів Танзанії Філіп Мпанго оголошував це рішення уряду в залі парламенту, багато депутатів аплодували. Прибічники запровадження податку вважають, що це спонукатиме жінок зберігати своє натуральне волосся. Проте є й багато критиків такої ініціативи.

Зокрема, частина жінок рішенням уряду обурена, адже, на їхню думку, їх намагаються покарати за просте бажання мати привабливий вигляд.

Очікується, що нові правила почнуть діяти в Танзанії з наступного місяця.