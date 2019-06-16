Оскароносного К'юбу Гудінга-молодшого звинуватили у домаганнях

Відомого американського актора, володаря премії "Оскар" К'юбу Гудінга-молодшого звинувачують у сексуальних домаганнях, які він заперечує.

Про це повідомляє портал NME.

"К'юба Гудінг-молодший у поліції Нью-Йорка відкинув звинувачення у "недозволеному доторку", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 51-річного актора звинувачують у домаганнях до жінки в барі Magic Hour на Мангеттені. За словами заявниці, Гудінг, перебуваючи у стані сп'яніння, схопив її за груди. Якщо його провина буде доведена, актору загрожує ув'язнення на термін до року.

Відео інциденту, що стався приблизно о 23:15 9 червня, вдалося отримати компанії TMZ, на ньому Гудінг-молодший торкається ноги та грудей жінки. Пізніше та почала сваритися з ним, але сварку припинили охоронці. У інтерв'ю TMZ Гудінг заперечив свою провину. Він сказав: «Я довіряю системі та вірю в суд… Є відео, яке показує, що насправді сталося. Це найважливіше».