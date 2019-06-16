Іван Малкович отримав премію імені Вінценза

В Івано-Франківській області, у Верховинському районі, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко взяв участь у церемонії нагородження премії імені Станіслава Вінценза, яку вручив Івану Малковичу.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Надзвичайно приємно сьогодні відвідати фестиваль «VIA KARPATIA»... Мав велику честь вручити заслужену премію імені Станіслава Вінценза не просто видавцю, поету чи державному діячу Івану Малковичу, а великому українцю, який є символом та душею нашого народу", - зазначив Порошенко.

Відомо, що премія Станіслава Вінценза вручається «За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів».

Нагадаємо: Іван Малкович - український поет і видавець, власник і директор видавництва А-ба-ба-га-ла-ма-га. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Триденний фестиваль «VIA KARPATIA» відбувається у Верховині, в рамках Міжнародного Форуму Центральної та Східної Європи.