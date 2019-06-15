У Вінниці назвали переможців міжнародного пленеру "Кращий художник 2019"

У Вінниці відбулось нагородження переможців ІІІ Міжнародного мистецького пленеру «Кращий художник/The best artist 2019», у якому взяли участь митці з шести країн світу.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив ідейний натхненник проекту Народний художник України Володимир Козюк.

«Цього року на конкурс ми отримали шалену кількість заявок – 617 штук, за рішенням журі, обрали 30 фіналістів, з яких 26 прибули до Вінниці. Переможців визначали у двох категоріях - «Кращий художник» та «The best artist», кожна з яких має по три рівнозначні номінації», - повідомив Козюк.

За його словами, спеціальну відзнаку «Кращий художник» отримали Анастасія Крайнєва-Маснюк (Київ), Віктор Чепинець (Хуст) та Катерина Білетіна (Одеса), відповідно за, першу, другу та тертю номінації.

У категорії «The best artist» перемогу здобули Лі Ксінмін (Китай), Йоанна Тшчінська (Польща) та Валерій Шматько (Харків).

Лауреатом премії імені Валерія Гегамяна став легендарний художник, академік Володимир Слєпченко.

Уперше відбулося вручення спеціальної нагороди пленеру – почесного ордена «За розвиток мистецтва», яким нагородили меценатів та діячів культури, які несуть українське мистецтво у світ і забезпечують взаємозв'язок міжнародної творчої спільноти з української культурою.

Проект «Кращий художник/The best artist 2019» тривав з 3 по 14 червня. Участь у ньому взяли 26 художників з України, Польщі, Грузії, Таджикистану, Киргизстану та Китаю. Упродовж 10 днів вони відтворювали на своїх полотнах наймальовничіші куточки Вінниці та Поділля, проводили майстер-класи, влаштовували персональні виставки та творчі зустрічі. З творчими візитами відвідали Житомир, Бар, Бушу та Тульчин.

За умовами конкурсу, художники мали передати по дві обрані оргкомітетом роботи з авторськими правами на них до фонду проекту «Кращий художник/The best artist». Одна з них увійде до експозиції майбутнього музею історії Вінниці, іншу подарують меценатам проекту.

Загалом, учасники конкурсу мали написати щонайменше по чотири роботи кожен. Їхні твори оцінювало журі, до складу якого увійшли провідні українські та світові художники, мистецтвознавці, представники організаторів та партнерів пленеру. Цьогорічним ноу-хау конкурсу стало те, що члени журі мали можливість подивитися роботи наживо і виставити свої оцінки, або ж проголосувати в онлайн-режимі.

Фото: Олеся Шуткевич