Акторці Орнеллі Муті загрожує в’язниця через вечерю з Путіним

Італійській акторці Орнеллі Муті загрожує в'язниця за підроблення медичної довідки, щоб замість роботи полетіти на благодійну вечерю з президентом Росії Володимиром Путіним

Про це повідомляє BBC.

"Верховний касаційний суд Італії підтвердив вирок, винесений акторці раніше, щодо шахрайства з медичною довідкою", - ідеться в повідомленні.

Підставою для відкриття справи про шахрайство стала та сама медична довідка, яку Муті колись надала театру, щоб пояснити свою неучасть у виставі. У "документі" стверджувалось, що в Муті температура і кашель. Довідка, яку суд визнав підробною, рекомендувала дати акторці п'ять днів відпочинку.

В результаті ж акторка відправилась на благодійний захід у Росію, куди її запросив Володимир Путін.

Кілька років тому італійський суд визнав акторку винною і засудив її до шести місяців в'язниці умовно, оштрафував на 500 євро і зобов'язав Муті виплатити театру компенсацію в розмірі 30 тисяч євро.

Актриса заявила, що не має змоги виплатити такі гроші, і подала апеляцію.