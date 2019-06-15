Акторці Орнеллі Муті загрожує в’язниця через вечерю з Путіним
Про це повідомляє BBC.
"Верховний касаційний суд Італії підтвердив вирок, винесений акторці раніше, щодо шахрайства з медичною довідкою", - ідеться в повідомленні.
Підставою для відкриття справи про шахрайство стала та сама медична довідка, яку Муті колись надала театру, щоб пояснити свою неучасть у виставі. У "документі" стверджувалось, що в Муті температура і кашель. Довідка, яку суд визнав підробною, рекомендувала дати акторці п'ять днів відпочинку.
В результаті ж акторка відправилась на благодійний захід у Росію, куди її запросив Володимир Путін.
Кілька років тому італійський суд визнав акторку винною і засудив її до шести місяців в'язниці умовно, оштрафував на 500 євро і зобов'язав Муті виплатити театру компенсацію в розмірі 30 тисяч євро.
Актриса заявила, що не має змоги виплатити такі гроші, і подала апеляцію.