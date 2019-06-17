17 червня: народний календар і астровісник

Нині початок Русального тижня; між мавками і лоскоталками, качаємо панотця та куди можна заїхати на драйві

Тривають Зелені свята, сьогодні другий день Трійці – День Святого Духа або Богодухів день. Тиждень після Зеленої неділі називався Русальним і він був поминальним. Наші пращури вірили, що в цей час, на відміну від інших періодів, було дозволено поминати самогубців, потопельників, померлих нехрещених дітей (потерчат). У народі вірили, що всі ці мерці перетворюються на русалок, мавок, нявок, лоскоталок і саме на цьому тижні вони повертаються на землю. Зазвичай духи збираються на берегах річок, ставків, у житах, граючись і гойдаючись на гілках, підстерігають людей, аби залоскотати до смерті та забрати з собою в потойбіччя. Тому протягом тижня існувала сувора заборона не ходити до водоймищ та до лісу. Також рекомендували в цей час носити при собі обереги: полин, любисток, часник.

На значному терені України в понеділок, після відправи в церкві, з процесією всім селом обходили поля, щоб «град не побив посіви і посуха не випалила збіжжя». Корогви та хрести прикрашали віночками з живих квітів, хода супроводжувалася піснями світського характеру. В деяких регіонах існував доволі цікавий звичай валити панотця на землю просто в полі, качати по зеленому збіжжі, а потім ще й добряче поливати його водою. Офіційна церква, м’яко кажучи, була не в захваті від подібних народних «шоу» і намагалася їх заборонити.

Троїцький тиждень завершувався початком Петрівки – Петрового посту, який тривав до 12 липня, свята першоверховних апостолів Петра і Павла.

Іменинники сьогодні Митрофан, Северин, Петро.

14-ий місячний день. Чудовий в енергетичному плані день. Щоправда, на одних почуттях і драйві сьогодні точно далеко не заїдеш… Втім, саме сьогодні можна докопатися до істини, до самої суті, яка раніше вислизала й ховалася. Цілком імовірно, що завдяки пильності й уважності будуть вчасно локалізовані певні загрози і небезпеки. Ця доба закладає енергетичні підвалини на решту місяця. Добре складати плани, графіки й слідувати точно за маршрутом. Безжально відсікайте все зайве.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1898 році – +5,3, а найтеплішим у 1924 – +34,8.