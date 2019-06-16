16 червня: народний календар і астровісник

Нині Трійця; остаточно прощаємося з весною, та що робити з екзистенційним дискомфортом

Трійця! Вона святкується завжди в неділю, на п’ятидесятий день від Великодня, тому інша офіційна назва свята – П’ятидесятниця. За Євангелієм, цього дня на апостолів у вигляді язиків полум’я зійшов Святий Дух і вони, дивуючи всіх присутніх, заговорили різними мовами. Хрещення учнів Христа Святим Духом вважається днем народження християнської Церкви.

Трійцею свято називається тому, що цього дня Господь уперше проявився в усіх своїх іпостасях – як Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. П’ятидесятницю почали широко відзначати з IV століття, після прийняття церквою догмата про Трійцю – визнання існування єдиного Бога з одночасним визнанням трьох його проявів (ликів, іпостасей).

Для українців Трійця, або Зелені свята здавна були одним із улюблених і найбільш поетичних свят, тісно пов’язаним із природою, світом живих і померлих. За дохристиянським віруванням, на Зелені свята мерці вдруге (після Великодня) виходять на світ із землі. На Трійцю дівчата пекли «козулі» – круглі коржі у вигляді вікна. Ці «козулі» разом з яєчнею, пирогами, квасом складали обрядову трапезу, яку дівчата влаштовували в гаю після «завивання берізки». Також цього дня рвали квіти й плели вінки, які тримали як обереги від русалок до Петрівки. У деяких регіонах відзначалися Поминальні дні. А ще на Трійцю суворо заборонялося «тривожити землю», щоб не спровокувати посуху. «На Трійцю земля – іменинниця», - казали в давнину. Великим гріхом цього дня було плювати на землю, кидати чи виливати на неї якийсь непотріб, копати її, забивати кілки. Щоправда, в деяких регіонах України уточнювали: «На Трійцю – ліс іменинник».

Іменинники сьогодні Іпат, Павло, Дмитро, Михайло, Павла.

13-ий місячний день. Символ доби – колесо, диск, тому можливе повторення ситуацій, які відбувалися з вами у минулому. У будь-якому разі не нервуйте, сприйміть все спокійно, проаналізуйте й зробіть відповідні висновки. Незабаром все обов’язково проясниться. Вирішивши задавнені проблеми, ви отримаєте нові сили для подальшого розвитку, руху вперед. День накопичення нової інформації, знань, але все зайве треба одразу ж відкидати. Для початку важливих великих справ день не надто вдалий і краще зачекати більш слушного моменту. У когось можливий дискомфорт екзистенційного штибу. Але не у всіх. Що робити? Пережити.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1909 році – +4,3, а найтеплішим у 1924 – +33.