Біолог сказав, чим небезпечне для людей "цвітіння" моря

Спалах розмноження cиньо-зелених водоростей у прибережній зоні Чорного моря може свідчити про неблагополучний стан навколишнього середовища, викликаного порушенням біологічного балансу в результаті інтенсивного забруднення водойм.

Про це пише доктор біологічних наук Іван Русєв на своїй сторінці у Facebook.

"У пресі і на телебаченні шквал інформації про страшне "цвітіння" синьо-зелених водоростей у прибережній зоні Чорного моря. ... Спеціально прибув до Одеси, щоб ознайомитися з ситуацією. Переконався: масове розмноження синьо-зелених водоростей і їхнє відтворення у величезних кількостях в Одеській затоці створило безпрецедентно небезпечну екологічну ситуацію як для самого водоймища, а також і для здоров'я людей", - зазначив Русєв.

За словами Русєва, купання в період цвітіння синьо-зелених водоростей загрожує для людини шкірними висипаннями по всьому тілу, можуть з'явитися свербіж, почервоніння шкіри, слизової оболонки очей і носа, а в разі заковтування такої води можливе підвищення температури, болі в животі, нудота і блювота.

Крім того, застерігає вчений, рибу, яка мешкає в такій воді, їсти небезпечно. "Вживання забрудненої риби, а також молюсків призводить до виникнення алергічних, шлунково-кишкових, ракових захворювань і може призвести до генетичних змін у людському організмі на рівні мутагенних і тератогенних ефектів", - стверджує Русєв.

За його словами, синьо-зелені водорості небезпечні для здоров'я людини ще й тому, що виробляють так звану печінкову отруту - нодуларін. "У малих концентраціях ця отрута водоростей викликає алергічні реакції. Водорості можуть бути особливо небезпечні для людей похилого віку та маленьких дітей", - підкреслює біолог.

Він зазначив, що небезпечні токсини, які виділяються синьо-зеленими водоростями, викликають нейродегенеративні захворювання, такі як хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона і аміотрофічний бічний склероз (хвороба Лу Геріга). "Аналіз проб води, відібраних під час масового цвітіння синьо-зелених водоростей, показує, що вони можуть вивільняти значну кількість цього токсину, який розноситься водними та повітряним середовищами в навколишнє середовище. Саме зараз такого типу токсин витає в повітрі над Одесою", - заявив Русев.

Він нагадав, що спалахи розмноження синьо-зелених водоростей були свого часу помічені вченими-біологами в воді Сасикського лиману, коли його перетворили у закриту водойму. Тоді стали цвісти синьо-зелені водорості, а в селах, прилеглих до Сасика, почали реєструвати зростання дитячої захворюваності, алергічні і шлункові захворювання, зниження загального імунітету до вірусних і респіраторних захворювань.

Сьогодні ж, зазначив Русєв, масові скупчення синьо-зелених водоростей поступово зникають, розкладаючись і осідаючи на дно моря, при цьому звільняючи морські мілководдя для відпочивальників. Однак розслаблятися не варто. "Подібні удари можуть бути нанесені й по багатьом іншим водоймам Українського Причорномор'я і, перш за все, по таких повністю закритих лиманах, як Сасик, Хаджибейський та інші", - підсумував учений.