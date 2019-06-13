У галереї «Ужгород» відкрилася обласна виставка «Книга-фест – 2019», на якій представлено продукцію закарпатських видавництв.

Про це повідомляє Закарпатська облдержадміністрація.

"У програмі заходу – презентації нових книг, творчі зустрічі з письменниками, видавцями з інших міст України та з-за кордону, автографсесії та вернісажі. Під завершення виставки журі оголосить підсумки конкурсу книги", - йдеться у повідомленні.

В Ужгороді проходить восьмий “Книга-фест” / Фото: https://carpathia.gov.ua

Як зазначається, в області діє програма підтримки місцевих авторів, за якою на конкурсній основі фінансується видання книжок — це 900 тисяч гривень на рік. За цією програмою за останні десять років завдяки цій програмі видано понад 100 книжок різних жанрів. Причому деякі видання просто унікальні (наприклад, особисте листування Августина Волошина, яке було випадково знайдене на горищі старого будинку в Ужгороді). Деякі з цих видань стають лідерами всеукраїнських рейтингів та книжкових конкурсів.

Цьогоріч обласна адміністрація профінансує видання 16 книг, які відбере експертна рада.