Ельбську філармонію відвідали понад 10 мільйонів осіб

Знамениту Elbphilharmonie в німецькому Гамбурзі відвідали понад 10 мільйонів осіб.

Про це Укрінформу повідомили в дирекції філармонії.

«У минулі вихідні Elbphilharmonie Hamburg досяг 10-мільйонної позначки за кількістю відвідувачів», - зазначили в дирекції.

Оглядовий майданчик, який і привернув велику частину відвідувачів, відкрився в листопаді 2016 року. Загальнодоступний майданчик з захоплюючим панорамним виглядом на місто і гавань привертає близько 4 мільйонів осіб на рік. Вона може позмагатися з такими найбільш відвідуваними туристичними місцями світу як Empire State Building у Нью-Йорку (4,1 млн відвідувачів на рік), Шанхайська OrientalPearlTower(5 млн), колесо огляду LondonEye(близько 3,5 млн відвідувачів на рік) і Ейфелева вежа в Парижі (відвідали 6,9 млн осіб у минулому році).

Дві концертні зали відкрили свої двері в січні 2017 року. Музикою за цей час змогли насолодитися понад 2 мільйони шанувальників класики. Це більше, ніж розраховували, рекорд серед європейських концертних залів. У сезоні 2019/20 плануються 750 концертів.

Філармонія - незвичайна будівля, 200-тисяч тонн скла і бетону, поміщена на «фундамент» у вигляді колишнього товарного складу середини минулого століття. При цьому багато років вона вважалася найвідомішим німецьким довгобудом і зразком поганого менеджменту. Здати об'єкт, який вміщує в себе не тільки дві концертні зали, а також 5-зірковий готель і житлові апартаменти, ресторан, фітнес-зал, оглядовий майданчик на даху та інше, повинні були ще у 2010 році. За роки будівництва вартість об'єкта зросла більш ніж удесятеро - з 77 млн євро до 789 мільйонів.

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З усім тим, «Музичний маяк», справа рук швейцарської архітектурної компанії Herzog & de Meuron, вже встиг стати однією з візитних карток міста.

Фото Ольги Танасійчук