У Франції обрали найпривабливіше місто

Страсбург визнано найпривабливішим містом Франції для повсякденного проживання, ведення бізнесу, роботи та туризму.

Про це йдеться у щорічному спеціальному дослідженні журналу Le Point «Приваблива Франція – 2019», повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

У рейтингу найбільшої привабливості серед 47 міст з населенням більше 250 тис. першу позицію отримав Страсбург.

Серед головних критеріїв експерти оцінювали динаміку економічного розвитку, якість життя, транспортну інфраструктуру, а також комунікацій, включаючи доступність мережі 4G.

Окремо відзначається першість Страсбурга у розвитку інфраструктури для велосипедистів і комфорту її використання. У 2018 році столиця Ельзасу визнана першим містом Франції у цій номінації і четвертою у світі.

Друге і третє місця у рейтингу найбільш комфортних французьких міст посіли Бордо і Нант.

Водночас мер Страсбурга Роланд Ріес, наголошуючи на безумовних успіхах сучасного розвитку міста на тлі збереження історичної спадщини, висловив застереження й щодо можливих негативних наслідків такої привабливості. Зокрема страсбурзький міський голова вказав на можливість підвищення цін на нерухомість у місті.

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