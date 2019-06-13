На Вінниччині розпочинають пошуки вкраденої шпаги Пирогова

На Вінниччині журналісти, історики та музейні працівники розпочинають пошуки шпаги, викраденої з усипальниці видатного хірурга Миколи Пирогова.

Про це на презентації проекту «Шпага Пирогова» повідомив його керівник Андрій Орленко, інформує прес-служба ОДА.

«Постать Миколи Івановича Пирогова – це такий собі міфоутворюючий фактор для Вінниччини, тому що життя та діяльність відомого хірурга містять у собі чимало спірних моментів та таємниць. Це стосується й викрадення з усипальниці його шпаги – подарунка австрійського імператора Франца Йосифа, яка, за переказами, була «багато оздоблена коштовним камінням» та є абсолютно необхідним атрибутом мундиру, у якому похований таємний радник Микола Пирогов», - розповів Орленко.

За його словами, дослідники вивчатимуть історію дарування та викрадення шпаги, вестимуть пошук архівних документів з її описом, і на базі цих документів планується виготовити репліку артефакту та передати його до Національного музею – садиби Пирогова.

Цей краєзнавчий проект є інноваційним, позаяк об’єднає фахівців із різних галузей: істориків, краєзнавців, працівників архівних та музейних установ, представників засобів масової інформації, української кіноіндустрії, ювелірів та зброярів, наголосив керівник.

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«Шпага Пирогова» – це лише частинка об’ємного дослідження, у межах якого здійснюватиметься збирання та опрацювання маловідомих фактів про життя та діяльність Миколи Пирогова та його перебування на Вінниччині. Під час проекту дослідники планують відвідати архіви та музеї Відня, Берліна та Санкт-Петербурга. У підсумку буде створено науково-популярний фільм «Шпага Пирогова».

Проект «Шпага Пирогова» став одним з переможців конкурсу з визначення програм, розроблених інститутами громадянського суспільства, які втілюватимуться в життя за підтримки обласного бюджету. Його реалізує ГО «Подільська агенція регіонального розвитку» у партнерстві з Державним архівом у Вінницькій області, «Центром історії Вінниці» та Національним музеєм-садибою М.І. Пирогова.