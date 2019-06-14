14 червня: народний календар і астровісник

Сьогодні Агапіта-цілителя; що городити на Устина, готуймося до “вогняної” купелі та будьмо уважні до деталей

Сьогодні християни вшановують пам’ять преподобного Агапіта Печерського – учня Антонія Печерського, видатного лікаря, цілителя, який за свою працю (о Боже!) не брав плати. Він лікував не тільки князів, але й простий люд. На дверях його вбогої келії не висіла берестяна табличка з з прейскурантом, його не охороняли товстошиї молодики міцної статури – сек’юріті. Преподобний Агапіт ходив пішки, жив дуже аскетично і був завжди доступний для тих, хто мав потребу у його святих молитвах і ліках. Якось святий Агапіт вилікував Володимира Мономаха (тоді ще Чернігівського князя). Звісно, той хотів віддячити ченця-цілителя, прислав щедрі дарунки, зокрема й пару баских коней, але преподобний дари не прийняв… Мощам преподобного Агапіта-цілителя можна вклонитися в Ближніх печерах.

Сьогодні також мученика Юстина Філософа, якого називали Устином-брусничником. Гуцули називають брусницю ґоґоцками. Ця ягода росте переважно на Поліссі і в Карпатах. Саме на цю пору припадає її цвітіння. У народній медицині застосовують ягоди і всю рослину, зібрану в період цвітіння, при ревматизмі, застуді, кашлі, захворюванні печінки, нирок, сечового міхура, туберкульозі легень, гіпертонії. А ще наші пращури казали: «На Устина не городи тину». Дощ на Устина віщував гарний урожай конопель і льону.

З іменинами вітайте Харитона, Івана, Василя, Віру, Вікторію.

Триває зоряно-місячне дербі, сьогодні 11-ий місячний день. Символ дня – меч. Ми на енергетичному піку всього місячного циклу. Животворні сили землі поєднуються з силами неба, місячною енергією. Час наступу, експансії. Аби мати зиск з тієї колосальної енергії, треба вміло нею управляти, в іншому разі вас «понесе» наче трісочку. Для сильної духом людини це час оновлення і росту, своєрідної «вогняної купелі», а для слабкодухої – пекельного подиху. Всі сили в цей період повинні спрямовані на примноження добра, на будівництво «храму душі». День розширення і зміцнення зв’язків, але треба бути уважним до деталей.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1891 році – +6,5, а найтеплішим у 1998 - +33.