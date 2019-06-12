У Херсоні презентують роман, присвячений Гандзюк

У Херсоні відбудеться презентація роману, який присвячений Катерині Гандзюк.

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської міської ради.

"У Херсоні відбудеться презентація роману, який присвячений Катерині Гандзюк. Автор книги - Владислав Івченко - приїде до Херсона 17 червня, у День народження Катерини Гандзюк", - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що свій новий роман "Ноги" сучасний український письменник присвятив Катерині "через те, що в книзі описується демонтаж злочинної системи, проти якої боролась активістка і яка її вбила". За його словами, без мужності Каті Гандзюк, її почуття гумору та принциповості роман був би зовсім іншим.

Презентація книги «Ноги» та зустріч із Владиславом Івченком відбудуться о 18 годині в Арт-клубі Mass ON.

Як повідомляв Укрінформ, 31 липня 2018 року активістку, в. о. керуючого справами виконкому Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку у Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла декілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. У ніч проти 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера.

25 квітня стало відомо, що підозру Мангеру змінили - на "замовлення завдання тілесних ушкоджень".

7 травня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо п'ятьох осіб, яких підозрюють у нападі на Гандзюк.

16 травня Верховний суд передав справу щодо обвинувачуваних у нападі на Катерину Гандзюк з Херсонського міського суду Херсонської області до Покровського районного суду Дніпропетровської області, за місцем прописки трьох із п'яти обвинувачених.

Всі п'ятеро обвинувачуваних уклали угоди про визнання винуватості.

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Потерпілі - батьки Катерини Гандзюк і її чоловік - та їхні представники погодилися на призначення зловмисникам м'якшого покарання за угодою з прокурором про визнання винуватості.

У Покровському міськрайонному суді Дніпропетровської області оголошено вироки виконавцям нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Підбурювача та пособника нападу Сергія Торбіна засуджено до 6 років 6 місяців, безпосереднього виконавця Микиту Грабчука - до 6 років, пособників Володимира Васяновича і В’ячеслава Вишневського - до 4, а Віктора Горбунова - до 3 років позбавлення волі.