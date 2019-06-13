13 червня: народний календар і астровісник

Нині ікони Божої Матері “Непорушна стіна”; кого розпрягатиме Єремій, чому мовчить зозуля і як не замутити джерело

Нині Церква згадує апостола від 70-ти Єрма, мученика Єрмія, а також вшановує ікону Божої Матері, яку називають «Непорушною стіною». Цей образ Богородиці є одним із найбільш шанованих у народі. Головним храмом ікони «Непорушна стіна» завжди був Софійський собор у Києві. Образ Божої Матері Оранти у повний зріст із піднятими вгору руками під склепінням горнього місця головного вівтаря Софії Київської відомий всім. Цариця Небесна зображена на золотому тлі й стоїть на золотому чотирикутному камені. Багато хто з вірян упевнений, що допоки цілим є це мозаїчне зображення Богородиці – Києву ніщо не загрожує.

Щодо апостола Єрма, то він жив наприкінці І століття. Був багатим римським громадянином грецького походження. Мав сім’ю, втім шлюб не був щасливим. Невдовзі, втративши і багатство, і сім’ю, Єрм став ревним християнином. Він проповідував християнство, зазнав гонінь, але відійшов до Бога у мирі. В народі цей день називали Єремеєм-розпрягальником. 14 травня, на Єремія-Сіяча розпочиналася сівба, а на Єремія-Розпрягальника закінчувалася. Тому й казали: «Єремій сівбу починає, Єремій і закінчує»; «Розпрягальник – сівбі край, коня розпрягай!» Дослухалися до зозулі: якщо вона багато кує – на гожу погоду, коли ж мовчить – на негоду.

Іменинники сьогодні Єремій, Борис і Микола.

10-11-ий місячні дні. Місяць перебуває у Скорпіоні. Символ дня – джерело живої води. Нас має переповнювати енергія, нестримне бажання діяти і творити. День ідеальний для початку будь-якої серйозної справи. Неприємності, що трапляться цього дня, будуть короткочасними, як літній курячий дощ і не матимуть наслідків. День духовної самостійності, але не самотності. У цей період підвищується прагнення до комфорту, перевантаження організму категорично протипоказане. Бажано пити побільше рідини: води, соків, трав’яних чаїв. Кому ж чаї обридли за зиму – ласуйте полуницею!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1905 році – +5, а найтеплішим у 1946 - +33,6.