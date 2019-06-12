Бенксі намалював нове графіті в аеропорту Хітроу

На зачиненій митній арці в лондонському аеропорту Хітроу з'явилася нова робота відомого вуличного художника Бенксі, присвячена Brexit.

Про це повідомляється на сторінці в Instagram самого митця.

"Арка, врятована з аеропорту Хітроу", — написав Бенксі під фото.

На арці, призначеній для тих, хто прибуває з ЄС, міститься надпис "Keep Out" ("Не заходити").

Однак остання літера "T" нібито відвалилася від основного напису. Її замість молотка використовує миша, що намагається збити замок та відчинити арку.

Як повідомляє видання Independent, роботу перевезли на престижну літню виставку Королівської академії в Лондоні.

Видання зазначає, що своєю роботою Бенксі тонко розкритикував рішення Британії залишити ЄС.