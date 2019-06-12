Бенксі намалював нове графіті в аеропорту Хітроу

Бенксі намалював нове графіті в аеропорту Хітроу

Фото
Укрінформ
На зачиненій митній арці в лондонському аеропорту Хітроу з'явилася нова робота відомого вуличного художника Бенксі, присвячена Brexit.

Про це повідомляється на сторінці в Instagram самого митця.

"Арка, врятована з аеропорту Хітроу", — написав Бенксі під фото.

На арці, призначеній для тих, хто прибуває з ЄС, міститься надпис "Keep Out" ("Не заходити").

Однак остання літера "T" нібито відвалилася від основного напису. Її замість молотка використовує миша, що намагається збити замок та відчинити арку.

. Archway salvaged from Heathrow Airport.

Допис, поширений Banksy (@banksy)

Як повідомляє видання Independent, роботу перевезли на престижну літню виставку Королівської академії в Лондоні.

Видання зазначає, що своєю роботою Бенксі тонко розкритикував рішення Британії залишити ЄС.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-