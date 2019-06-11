Світова прем’єра українського фільму “Кохання” відбулася на кінофестивалі в Ансі

В основній конкурсній програмі найпрестижнішого у світі фестивалю анімаційних фільмів відбулася світова прем’єра створеного за підтримки Держкіно фільму “Кохання”.

Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

“Короткометражна анімаційна стрічка “Кохання” Микити Лиськова бореться за перемогу разом з 39 фільмами з усього світу. Переможців конкурсу оголосять під час церемонії закриття фестивалю 15 червня”, - ідеться в повідомленні.

Після прем’єри режисер поділився своїми враженнями.

“Це неймовірні відчуття. Виявляється, деякі жарти у моєму фільмі є інтернаціональними, бо глядачі бурхливо реагували навіть на, здавалося б, локальні для України жарти”, - сказав Лиськов.

“Кохання” створене компанією “Т.Т.М.”, продюсер Андрій Границя, за 100% підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Голова Держкіно Пилип Іллєнко привітав команду фільму з прем’єрою і наголосив, що це велика подія не лише для режисера, а й для всієї української анімації.

“Всього три роки тому ми вперше організували роботу Українського стенду на професійному майданчику фестивалю в Ансі, а вже цьогоріч наша стрічка в його основному конкурсі – насправді це дуже швидкий результат”, - підкреслив Іллєнко.

Фільм розповідає історію кохання за допомогою символів. Стрічка складається з епізодів, не пов'язаних між собою сюжетно і стилістично, які мають єдиний настрій та єдиний сенс. Ця дотепна історія-роздум про стосунки між людьми розкривається через звуки.

Фото: Держкіно