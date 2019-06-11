BBC планує “прикрити” безкоштовний доступ для людей, старших за 75

Корпорація ВВС підтвердила намір запровадити платну ліцензію на свій телеконтент для людей віком від 75-ти років.

Таке рішення в компанії аргументують тим, що це — єдиний спосіб уникнути закриття телеканалів і значних скорочень, повідомляє The Guardian.

“Мільйони сімей будуть змушені починати виплачувати 154,50 фунтів стерлінгів на рік, починаючи з червня 2020 року, за право дивитися телепередачі і отримувати доступ до сервісу iPlayer BBC”, — йдеться у повідомленні.

Водночас у корпорації уточнили, що продовжуватимуть надавати ліцензії на телебачення категорії осіб старшим за 75 років, якщо ті зможуть надати підтвердження того, що потребують допомоги для літніх людей.

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“Це рішення (запровадити платну ліцензію — ред.) не було легким. Хоча ми знаємо, що доходи пенсіонерів покращилися з 2000 року, але також усвідомлюємо, що для декого ТБ-ліцензії — це дорого”, — зазначив генеральний директор ВВС Тоні Холл.

Політика безкоштовного телевізійного доступу для осіб старших 75-ти років була запроваджена у Великій Британії в 1999 році.