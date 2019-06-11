BBC планує “прикрити” безкоштовний доступ для людей, старших за 75
Таке рішення в компанії аргументують тим, що це — єдиний спосіб уникнути закриття телеканалів і значних скорочень, повідомляє The Guardian.
“Мільйони сімей будуть змушені починати виплачувати 154,50 фунтів стерлінгів на рік, починаючи з червня 2020 року, за право дивитися телепередачі і отримувати доступ до сервісу iPlayer BBC”, — йдеться у повідомленні.
Водночас у корпорації уточнили, що продовжуватимуть надавати ліцензії на телебачення категорії осіб старшим за 75 років, якщо ті зможуть надати підтвердження того, що потребують допомоги для літніх людей.
“Це рішення (запровадити платну ліцензію — ред.) не було легким. Хоча ми знаємо, що доходи пенсіонерів покращилися з 2000 року, але також усвідомлюємо, що для декого ТБ-ліцензії — це дорого”, — зазначив генеральний директор ВВС Тоні Холл.
Політика безкоштовного телевізійного доступу для осіб старших 75-ти років була запроваджена у Великій Британії в 1999 році.