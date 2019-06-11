"Тиждень швейцарського кіно" переїхав із заблокованого кінотеатру "Київ"

Фестиваль "Тиждень швейцарського кіно" перенесено із заблокованого кінотеатру "Київ", де він мав відбутися 12-16 червня, у кінотеатр "Жовтень", де він пройде 4-7 липня.

Про це повідомляє кінокомпанія Артхаус Трафік.

"Третій "Тиждень швейцарського кіно" пройде у кінотеатрі "Жовтень" з 4 по 7 липня, у програмі будуть представлені 4 актуальні картини останніх років, відібрані на європейських фестивалях. Фестиваль відкриває мелодрама "Мрія Катріни". Відкриття відбудеться 4 липня о 18:45", - ідеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що ситуація, яка склалася щодо кінотеатру "Київ", впливає також на інші культурні заходи, які були заплановані та організовані іншими посольствами та культурними інституціями для киян та гостей міста.

"Посольство Швейцарії в Україні, Британська Рада в Україні та Австрійський Культурний Форум в Україні глибоко стривожені подіями навколо кінотеатру та закликають всі сторони конфлікту вирішити поточні питання без зриву культурних подій та відповідно до закону. Вищезгадані посольства та інституції запрошують сторони, особливо Київську міську державну адміністрацію та мера Києва Віталія Кличка, використати свої повноваження для пошуку конструктивного рішення", - наголошується в прес-релізі.

Як повідомляв Укрінформ, 11 червня під КМДА проходить акція на захист кінотеатру "Київ". Зокрема, активісти вимагають від столичної влади до рішення суду призупинити дію договору оренди, який був підписаний між Департаментом комунальної власності КМДА і "Сінема центр", а також провести новий конкурс.

Раніше директор ТОВ "Культурний центр "Кінотеатр Київ" Вілія Бондаренко заявила, що у будівлі кінотеатру відбувається рейдерське захоплення. Вона також повідомила, що справа за їхнім позовом знаходиться на розгляді в Господарському суді міста Києва. 18 червня відбудеться вже третє засідання в тристоронньому форматі: Департамент комунальної власності (якому належить будівля), ТОВ "Культурний центр "Кінотеатр "Київ" та ТОВ "Сінема Центр", які виграли "відкритий конкурс".