12 червня: народний календар і астровісник

Нині Ісакія; хто працюватиме вночі, а хто співатиме і як не переоцінити власні сили

В сонячній Бразилії, країні-мрії незабутнього й одвічно живого Остапа Бендера сьогодні День закоханих. А в нас — преподобного Ісакія сповідника, ігумена обителі Далматської. Він був ченцем, засновником і очільником обителі Далматської, розташованої неподалік від Константинополя. Відомий тим, що досить сміливо відмовляв імператора Валента від аріанської єресі та передрікав йому загибель.

Якось на Константинополь пішли війною готи. Імператор на чолі війська вирушив назустріч противнику; святий Ісакій попередив правителя, що якщо той не відмовиться від аріанської єресі, то загине у вогні. Валент спочатку здивувався сміливості старця, а потім наказав кинути його в глибокий рів, звідки старому було не вибратися. Але Ісакій з Божою поміччю врятувався, наздогнав імператора і знову повторив свої слова. Цього разу Валент наказав воякам схопити святого й тримати у в’язниці доти, доки він (Валент) з перемогою не повернеться в столицю. Втім, пророцтво преподобного Ісакія збулося — Валент загинув під час бойовиська — переслідуваний готами, він разом із декількома воєначальниками заховалися в старій хижі, - там їх готи і спалили... Відтоді Ісакія почали шанувати як пророка, імператором став Феодосій Великий, а аріани були вигнані з Константинополя. До речі, грандіозний Ісаківський собор у російському Пітері побудований саме на честь преподобного Ісакія.

Якщо шипшина не розкрила бутончиків — бути дощу; Рясно цвіте малина — на тепле літо. Бобри перед дощем працюють цілу ніч, а жаби вилазять на берег.

Іменинники сьогодні Василь та Ісак.

9 і 10-ий місячні дні. Ілюзії, обмани, страхи, тривоги, похмурі думки, просто поганий настрій – все це можливо сьогодні. День віщих знаків, здебільшого негативних. Потрібен активний захист і протидія агресивним нападам темряви. Намагайтеся все сприймати без сплесків негативних емоцій. Пробачайте кривдників, женіть подалі злість і образу, пам’ятаючи, що «Єдиний спосіб перемогти потворність у світі – це перемогти її у собі». За нові важливі справи ліпше не братися – існує ризик суттєво переоцінити власні сили. Ідеальний день для фізичних навантажень, мандрів і відпочинку. Снам не вірте, вони оманливі.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1950 році – +5,2, а найтеплішим у 1946 - +33,3.