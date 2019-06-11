11 червня: народний календар і астровісник

Сьогодні зеленої Феодосії; чи колосяться вже жита, кому не можна нині стрибати і як потрапити в Країну Див

Сьогодні згадуємо преподобномученицю діву Феодосію, яка жила у VІІІ столітті в Константинополі й загинула під час періоду іконоборства. Вона сміливо стала на захист святині, за що й була страчена.

В народі святу називали Феодосією-колосницею. “Ходить Феодося й дивиться на колосся”; “Прийшла Феодосія й дивиться, хто як сіяв”. Вважали, що цей день особливий для жита, яке саме о цій порі колосилося. «Колоситься жито – багато грибів знайдеш, а коли жаркий іюнь – на білий гриб плюнь», - зауважували наші пращури. Про жито ще казали: «Два тижні зелениться, два тижні колоситься, два тижні відцвітає, два тижні наливає, два тижні підсихає». За цвітінням жита гадали, якою буде на нього ціна. Якщо жито починало цвісти знизу – ціна на хліб буде низька, якщо зсередини – середня, а коли згори – відповідно висока. Цього дня дітям заборонялося стрибати – вважалося, що земля о цій порі «важка». Придивлялися до погоди: якщо вітер довго віяв з одного боку, але раптово змінив напрямок – скоро задощить.

Іменинники сьогодні Іван, Андрій, Феодосія, Лука.

Символом дня є Фенікс, його енергія спрямована всередину. Надзвичайно сприятливий час для глибинних змін, а для цього треба відмовитись від усіх попередніх надбань і здобутків, якими б чудовими вони не були. Чи легко це? Мабуть що ні, адже боротися з самообманом набагато важче ніж із видимим ворогом. Задля нової шкіри змія змінює стару, а Алісі довелося стати зовсім маленькою, щоб потрапити в Країну Див. Егоїстичне пожадливе «я» прагне до експансії, тому варто навчитися гамувати його – тоді можна побачити приголомшливу розмаїтість світу, почути інших людей і зрозуміти, що ти – при всій своїй безперечній унікальності зовсім не пуп землі.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1952 році – +6,3, а найтеплішим у 1946 - +33.