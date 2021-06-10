Росія переслідує 10 громадянських журналістів з Криму – Україна в ОБСЄ

За ґратами або під домашнім арештом наразі перебувають вже 10 громадянських журналістів з тимчасово окупованого Росією українського Криму.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 10 червня.

"Жителі Криму продовжують страждати від політично вмотивованих переслідувань. Усі незалежні ЗМІ, які змогли б донести правду про події на окупованому півострові, було витіснено з Криму. Громадянських активістів, які взяли на себе функцію інформування, вистежують, затримують та незаконно засуджують на довгі терміни ув’язнення за надуманими звинуваченнями. Відзначення Україною Дня журналіста 6 червня послужило черговим нагадуванням про долю 10 громадянських журналістів з Криму, яких російські окупанти незаконно утримають за ґратами та під домашнім арештом", - заявив він.

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Український посол також нагадав, що 8 червня російський окупаційний суд заочно "засудив" до 7 років позбавлення волі колишнього політв’язня Едема Бекірова, який був звільнений раніше у 2019 році у результаті "великого обміну" між Україною та РФ

"Ми суворо засуджуємо поведінку Росії в Криму та на окремих районах Донбасу. Ми вимагаємо від Росії дотримуватися своїх зобов’язань та припинити порушення прав людини та основних свобод окупованого населення", - заявив Цимбалюк.

Як повідомляв Укрінформ, Євросоюз закликав Росію звільнити 10 незаконно затриманих у тимчасово окупованому Криму журналістів. У заяві Євросоюзу, виголошеній під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ 6 травня, йдеться про Владислава Єсипенка, Османа Аріфмеметова, Марлена Асанова, Ремзі Бекірова, Тимура Ібрагімова, Сервера Мустафаєва, Сейрана Салієва, Амета Сулейманова, Руслана Сулейманова та Рустема Шейхалієва.