Політв'язня Абдуллаєва у російській колонії перевели зі штрафного ізолятора

Українського політв'язня в РФ, кримчанина Теймура Абдуллаєва, який перебуває в м. Салават (Башкирія), після закінчення чергового терміну перебування в ШІЗО випустили в загін суворих умов тримання.

Про це мати політв'язня Діляра Абдуллаєва повідомила кореспондентові Укрінформу.

«Учора, 9 червня, закінчувався черговий термін перебування в штрафному ізоляторі Теймура. Сьогодні я зателефонувала в колонію, і в черговій частині мені сказали, що мій син був випущений з ШІЗО і що він у загоні в СУТі. Ось яка ситуація - в «суворих умовах тримання», але й це вже краще, ніж було», - розповіла жінка.

Вона не знає останніх новин про стан здоров'я Теймура, але повідомила, що передала до медчастини колонії ліки для нього - серцеві, а також для печінки і шлунка.

Мати політв'язня отримала в колонії таблицю покарань Теймура Абдуллаєва, з якої видно, що її син практично постійно знаходився в ШІЗО колонії, де він перебуває вже понад рік. «Там видно, що він в СУТі був один місяць і ще 22 дні в карантинній камері, коли захворів на коронавірус. Решту часу - в ШІЗО», - пояснює Абдуллаєва.

При цьому більшість покарань були призначені з формулюванням «Закрив камеру відеоспостереження». Однак ще влітку 2019 року ЄСПЛ виніс рішення у справі «Горлов та інші проти Росії», згідно з яким практика постійного відеоспостереження за засудженими в РФ порушує відповідну Конвенцію.

Як повідомляв Укрінформ, ситуація з Теймуром Абдуллаєвим, який з початку березня 2020 року практично весь час утримується в штрафному ізоляторі ВК-2, залишається складною. У серпні 2020-го його ненадовго переводили в камеру з суворими умовами тримання, у листопаді-грудні - в карантин у зв'язку із захворюванням на COVID-19. Решту часу Абдуллаєв проводить у ШІЗО. У лютому-березні у нього почався гіпертонічний криз, у зв'язку з чим він якийсь час і в ШІЗО перебував на постільному режимі.

Як повідомлялося, кримчанина Теймура Абдуллаєва засудили до 16,5 років позбавлення волі і 1 року 4 місяців адміністративного нагляду, його брата Узеїра Абдуллаєва - до 12,5 років позбавлення волі. Обидва утримувалися в колоніях м. Салават (Башкирія), у ВК-2 і ВК-16 відповідно.

ПЦ «Меморіал» визнав всіх засуджених у першій сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір» політв'язнями.

Фото: Кримська солідарність