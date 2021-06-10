Дипломати Швейцарії та Британії відвідали КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом

Дипломати Швейцарії та Британії відвідали КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом

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Укрінформ
Представники дипломатичних установ Швейцарії та Великої Британії ознайомились із роботою КПВВ на адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ, передає Укрінформ.

«Учора на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом із робочим візитом перебували Надзвичайний та Повноважний Посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Клод Вільд, дипломатичні представники Посольства Великої Британії в Україні та постійний Представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич. Представники делегації обговорювали питання оборонної та безпекової ситуації як в регіоні, так і безпосередньо на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом», - йдеться у повідомленні.

У супроводі начальника штабу Херсонського прикордонного загону підполковника Владислава Кобилякова дипломатичні представники відвідали КПВВ «Каланчак» та «Чаплинка», де ознайомилися з порядком функціонування КПВВ та умовами пропуску громадян через адмінмежу з ТОТ АР Крим.

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Посол Швейцарії Клод Вільд зазначив, що міжнародна спільнота підтримує територіальну цілісність України та сподівається на швидке повернення окупованих територій України.

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