Житло для кримських татар: уряд затвердив законопроєкт щодо угоди з Туреччиною

Кабінет Міністрів затвердив законопроєкт щодо ратифікації угоди з Туреччиною про будівництво житла для кримських татар, внутрішньо переміщених осіб, учасників операції об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Телеграмі.

"Україна й Туреччина співпрацюватимуть у сфері будівництва житла для представників кримськотатарського народу, внутрішньо переміщених осіб, учасників операції об’єднаних сил. Уряд затвердив законопроєкт про ратифікацію відповідної угоди", - написав Шмигаль.

Він додав, що підтримка в залі парламенту та подальша імплементація угоди дозволить пожвавити процес будівництва житла та покращити умови проживання й добробуту громадян.

Як повідомлялося, у квітні 2021 року відбулося підписання міжурядової угоди між Україною і Туреччиною про житлове будівництво для кримських татар, яке дозволить побудувати близько 500 житлових квартир для внутрішньо переміщених осіб.