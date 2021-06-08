Злива з градом затопила вулиці окупованої Керчі

На сході тимчасово окупованого Криму пройшли сильні зливи, через що сталися підтоплення, зокрема, водою залило частину збудованої окупантами траси "Таврида".

Про це з посиланням на місцеві джерела повідомляє "Крим.Реалії", передає Укрінформ.

За наявною інформацією, до 18.00 7 червня у Керчі випало 17 мм опадів, що складає майже 40% місячної норми. Злива з градом затопила вулиці міста.

Також повідомляють, що на автомобільній дорозі А-291 в районі міста Керч через підтоплення, викликане сильним дощем, було ускладнено рух на 500-метровій ділянці. У соцмережах публікувалися фото і відео із залитої траси.

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Удень 8 червня і вдень 9 червня у Криму також місцями очікуються сильні зливи, грози, град, шквал 17-22 м/с.

Фото: Крим.Реалії