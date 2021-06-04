США засуджують «вирок» лідеру Меджлісу Чубарову

США засуджують "вирок" лідеру Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову, ухваленим 1 червня підконтрольним РФ "судом" у Сімферополі.

Про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час онлайн-засідання Постійної ради Організації, передає кореспондент Укрінформу.

"Минулого тижня ми засудили зусилля Росії з переслідування та залякування кримськотатарських лідерів, включаючи заочний суд над головою Меджлісу Рефатом Чубаровим. Ми були вражені, дізнавшись про рішення підконтрольного Росії Верховного суду Криму у вівторок засудити Чубарова до шести років позбавлення волі та штрафу у розмірі 200 тис. рублів за політично вмотивованими звинуваченнями", - заявила вона.

За словами американського дипломата, цей вирок лідеру Меджлісу є черговим прикладом зусиль Росії "змусити замовкнути тих, хто виступає проти російської окупації Криму", і лише сприяє "атмосфері терору та репресій".

Крім того, Острієн закликала негайно звільнити журналіста Владислава Єсипенка та ще понад 100 політичних в'язнів з Криму, більшість яких є кримськими татарами.

Як повідомлялося, 1 червня «Верховний суд» Криму визнав голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова винним в організації масових заворушень 26 лютого 2014 року і заочно засудив його до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Сам Чубаров заявив, що будь-яке рішення, винесене російським окупаційним судом на основі законодавства РФ, для нього є «незаконним і юридично нікчемним».

Він подав апеляцію на це рішення.