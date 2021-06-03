Кримчанина оштрафували за одиночний пікет під будівлею "Слідчого комітету"

В окупованому Криму жителя Сімферополя Дмитра Формалева оштрафували за поодинокий пікет.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група, передає Укрінформ.

"Кримчанин вийшов з плакатом з написом "СК Криму покриває злочини проти дитини" під будівлю управління "Слідчого комітету Росії" в Сімферополі", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що учасник акції вимагав порушення кримінальної справи проти тренера спортивної школи Сімферополя, де три роки тому під час тренування з боксу його названий син отримав серйозні травми здоров'я.

За даними КПГ, Формалева затримали та склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею «невиконання правил поведінки при надзвичайній ситуації або загрозі її виникнення». Стаття тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'ятнадцяти до п'ятдесяти тисяч рублів.

Протокол склав "інспектор відділу з виконання адміністративного законодавства УМВС Росії по Сімферополю", капітан поліції Кравчук.

У документі йдеться, що "громадянин Формалев здійснив поодинокий пікет, чим порушив п.6 і 6.1 указу глави РК №123-У від 28.05.2021 в редакції указу № 63-У від 17.03.2020, тобто вчинив правопорушення ч. 1 ст. 20.6.1 КпАП РФ".

Коментуючи дії окупаційної влади, експерт КПГ Олександр Сєдов зазначив, що з початку пандемії COVID-19 окупаційна влада під приводом боротьби з епідемією активно застосовує в Криму обмеження і заборони на проведення мирних зібрань і переслідує їх учасників, грубо порушуючи права людини.

Як вважають в КПГ, оскільки громадяни, які проводять поодинокі пікети, дотримуються всі необхідних заходів, передбачених у період епідемії (наявність маски, дистанція), то фактичною причиною переслідування є не можлива загроза поширення коронавірусної інфекції, а запобігання неугодним окупантам акціям.